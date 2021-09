Paris Mairie du VIIe arrondissement Paris Les “5 à 7” DE OLD’UP Mairie du VIIe arrondissement Paris Catégorie d’évènement: Paris

**OLD’UP** organise régulièrement à la Mairie du VIIe arrondissement de Paris des conférences-débats ouvertes à tous : **_« les 5 à 7 de OLD’UP »_**. ### **Thématrique : Les dits et non-dits des vieux** « La parole des plus âgés que ce soit en famille, en institution ou dans les politiques dont ils sont l’objet est le plus souvent ignorée, « oubliée », interdite d’expression. Reconnaître sa richesse, son sens, est une nécessité pour tous. Car comment agir sans comprendre ? Et comment comprendre sans entendre la parole de ceux qui sont concernés ? » **Deux conférenciers :** * **Jean-Luc NOËL,** psychologue clinicien, co-président du Comité scientifique de OLD’UP * **Fabrice GZIL,** philosophe, éthicien. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Inscription préalable obligatoire par mail

