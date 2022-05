Les 48h nature Léon Léon Catégories d’évènement: Landes

Léon

Les 48h nature Léon, 24 septembre 2022, Léon. Les 48h nature Maison de la Réserve Berges du lac Léon

2022-09-24 09:00:00 – 2022-09-24 16:00:00 Maison de la Réserve Berges du lac

Léon Landes Léon

L’automne est là, les oiseaux profitent de la quiétude des lieux pour s’arrêter prendre des forces sur Cout de Mountagne avant de reprendre leur périple vers le Sud. Au cours de cette matinée, laissez vous guider pour apprendre à observer et identifier quelques oiseaux migrateurs.

De 12 h à 13 h 30 : Pique nique tiré du sac.

L’après midi : chantier nature, arrachage de Montbresia, plante exotique envahissante.

Prévoir bottes, gants fournis.

Maison de la Réserve Berges du lac Léon

