Gratuit : oui Sur inscription pour certaines animations : www.les48h.fr Top départ pour la 6e édition nantaise du festival des 48h de l’agriculture urbaine qui se tiendra les samedi 14 et dimanche 15 mai 2022. Végétalisations, chantiers participatifs, ateliers, conférences, projections, végé-parade, parcours culinaire, vente de plantes, forum professionnel… De nombreux lieux et animations portées par des associations, collectifs citoyens et collectivités sont à découvrir à Nantes et ses alentours. dont Un Village des 48h de l’Agriculture Urbaine x Franquette à l’Agronaute le 14 mai 2022 de 11h à 2h, une végéparade au départ du Square Daviais le 14 mai de 14h30 à 17h30… Retrouvez le programme complet sur www.les48h.fr Pour suivre l’évènement sur Facebook, c’est par ici : Les 48h de l’agriculture urbaine Nantes Un festival organisé par Nantes Ville Comestible et La SAUGE. Nantes Centre et Quartiers Nantes 44000

