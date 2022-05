Les 48h de l’agriculture urbaine Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

du samedi 14 mai au dimanche 15 mai à Maison écocitoyenne

**Les 14 et 15 mai, retrouvez une multitude d’événements participatifs organisés par des structures locales.** **L’objectif ? Faire découvrir l’agriculture urbaine avec des animations accessibles à toutes et tous !** **Rendez-vous sur [www.les48h.fr](http://www.les48h.fr)** **ou sur notre site pour découvrir les activités proposées par la Maison Écocitoyenne et vous y inscrire !**

Gratuit

Les 48h de l’Agriculture Urbaine c’est LE rendez-vous de tous les amateurs et professionnels de l’agriculture en ville ! Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux Gironde

