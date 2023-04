Les 48h de l’agriculture urbaine à la REcyclerie ! la REcyclerie, 29 avril 2023, Paris.

Du samedi 29 avril 2023 au dimanche 30 avril 2023 :

dimanche

de 10h00 à 20h00

samedi

de 09h30 à 17h00

.Tout public. gratuit

À l’occasion des 48h de l’agriculture urbaine de l’AFAUP, la Ferme Urbaine de la REcyclerie vous ouvre ses portes et vous invite à célébrer la nature en ville les 29 et 30 avril. Découvrez l’intégralité du programme !

Samedi 29 avril

De 9h30 à 12h30 : venez jardiner et bricoler avec l’équipe de la Ferme Urbaine lors d’un chantier au potager

(sur inscription)

De 11h à 12h30 / Découvrez l’apiculture urbaine et dégustez le miel de la REcyclerie avec Volkan de Citybzz

(sur inscription)

De 14h à 14h45 & de 15h à 15h45 : apprenez à faire vos propres semis avec l’équipe de la Ferme Urbaine

(sur inscription)

De 16h à 17h: venez découvrir tous les secrets de la REcyclerie lors d’une visite guidée

(sur inscription)

Dimanche 30 avril

Au départ de la Ferme Urbaine de la REcyclerie et après une dégustation de miel, parcourez plus de 20km en vélo entre le nord de Paris et la Seine-Saint-Denis.Le parcours :à venir. Un moment tout doux, pour découvrir et prendre part au changement.

Cet événement s’inscrit dans la programmation annuelle de la REcyclerie « La Volonté de Changer »

Contact : programmation@larecyclerie.com

INFORMATIONS PRATIQUES

La REcyclerie est une ancienne gare de la Petite Ceinture de Paris, réhabilitée en 2014 en tiers-lieu qui sensibilise toute l’année à l’éco-responsabilité, de manière positive et non culpabilisante. Ce lieu de Sinny&Ooko repose sur 4 piliers : une programmation éco-culturelle de 300 événements par an, un atelier de réparation de petit électroménager, une ferme urbaine de 1000m2 et un café-cantine labellisé 3 écotables.

la REcyclerie 83 boulevard Ornano 75018 Paris

