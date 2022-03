Les 48H BD Fécamp Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

Seine-Maritime

Les 48H BD Fécamp, 1 avril 2022, Fécamp. Les 48H BD Librairie Le Chat Pitre 1, Quai Bérigny Fécamp

2022-04-01 – 2022-04-02 Librairie Le Chat Pitre 1, Quai Bérigny

Fécamp Seine-Maritime Les 48H BD, vous connaissez ? C’est une opération sur deux jours, où une sélection de bandes dessinées pour adultes et enfants, est à 2 euros. Il y en a pour tous les goûts : du manga, de l’humour, de la fantasy, du western… Cette année, ce sont les 10 ans de cet évènement le vendredi 1er et samedi 2 avril ! Vous pouvez retrouver le programme en magasin, ou alors sur le site officiel : www.48hbd.com Les 48H BD, vous connaissez ? C’est une opération sur deux jours, où une sélection de bandes dessinées pour adultes et enfants, est à 2 euros. Il y en a pour tous les goûts : du manga, de l’humour, de la fantasy, du western… Cette année, ce sont… Les 48H BD, vous connaissez ? C’est une opération sur deux jours, où une sélection de bandes dessinées pour adultes et enfants, est à 2 euros. Il y en a pour tous les goûts : du manga, de l’humour, de la fantasy, du western… Cette année, ce sont les 10 ans de cet évènement le vendredi 1er et samedi 2 avril ! Vous pouvez retrouver le programme en magasin, ou alors sur le site officiel : www.48hbd.com Librairie Le Chat Pitre 1, Quai Bérigny Fécamp

dernière mise à jour : 2022-03-28 par

Détails Catégories d’évènement: Fécamp, Seine-Maritime Autres Lieu Fécamp Adresse Librairie Le Chat Pitre 1, Quai Bérigny Ville Fécamp lieuville Librairie Le Chat Pitre 1, Quai Bérigny Fécamp Departement Seine-Maritime

Fécamp Fécamp Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fecamp/

Les 48H BD Fécamp 2022-04-01 was last modified: by Les 48H BD Fécamp Fécamp 1 avril 2022 Fécamp seine-maritime

Fécamp Seine-Maritime