Les “48 h Nature” En métropole selon programmation, 2 octobre 2021, Bordeaux.

Les “48 h Nature”

du samedi 2 octobre au dimanche 3 octobre à En métropole selon programmation

**Les “48 h Nature”**, ce sont deux jours de manifestations gratuites les samedi 2 et dimanche 3 octobre prochains, pour permettre à tous les publics de vivre une expérience au contact de la nature. **Pendant ces journées**, des animations sur la nature, qu’il s’agisse de géologie ou de biodiversité, sont organisées sur les sites naturels remarquables de l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine et sont destinées à un large public : enfants, familles, seniors… **Ces deux jours permettent de partir à la découverte des espaces naturels** du territoire à travers une riche programmation de visites et d’animations : découverte en journée ou en soirée de divers milieux, de la faune, de la flore, et de la géologie, atelier, balade contée… **Originalité de cet événement**, chacun est invité à participer à la gestion des milieux naturels, à travers des chantiers nature et des inventaires participatifs qui permettent d’apprendre à reconnaître les espèces et améliorer les connaissances sur le territoire. **Tout le programme sur 48hnature.fr !** N’hésitez pas à relayer largement cet évènement pour permettre à chacun de s’émerveiller et contribuer à la préservation des espaces naturels de notre belle région, **les samedi 2 et dimanche 3 octobre prochains !**

En ligne

rendez-vous avec la nature qui vous entoure !

En métropole selon programmation 12 cours du XXX-Juillet, 33000 Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T10:00:00 2021-10-02T17:00:00;2021-10-03T10:00:00 2021-10-03T17:00:00