Les 47 km du 47 Fumel, 30 avril 2023, Fumel .

Les 47 km du 47

2023-04-30 08:00:00 – 2023-04-30

Fumel

Lot-et-Garonne

14 23 EUR Les 47 km du 47, c’est une randonnée de sportifs et d’amateurs de marche de 47 km en Fumélois. Ravitaillements conviviaux, chaleureux et achalandés pour reprendre des forces et rencontrer les randonneurs et les bénévoles qui participent à cette journée à travers un paysage doux et varié.

Visites gratuite du château de Bonaguil (samedi après-midi et dimanche toute la journée) sur présentation du ticket de route ou du bracelet.

Retirez votre ticket de route le samedi 29 avril au centre culturel de Fumel (de 14h à 18h).

+33 7 85 86 19 12 Fédération Départementale de la randonnée pédestre

CDRP

