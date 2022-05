Les 46 km cyclo des lavandes Blars, 6 juin 2022, Blars.

Les 46 km cyclo des lavandes Blars

2022-06-06 08:30:00 08:30:00 – 2022-06-06 17:30:00 17:30:00

Blars Lot Blars

Départ de Blars entre 8h30 et 9h30 avec des étapes le long du parcours : présentation, collation, quizz vélo… Restauration possible sur place à partir de 12h, avec des producteurs locaux. Inscription via le formulaire téléchargeable sur le site du Berger des lavandes ou auprès de l’office de tourisme du Causse de Labastide-Murat.

Le Collectif de producteur Bergers des lavandes proposent une journée cyclo pour découvrir les champs de lavandes. Deux boucles sont proposées au coeur des Causses du Quercy : boucle cyclotourisme de 46km et boucle VTT de 10km.

berger des lavandes

Blars

dernière mise à jour : 2022-05-16 par OT Labastide-Murat