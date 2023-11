Les 44e Saisons de la Solidarité de l’Orchestre de l’Alliance ! Salle Gaveau Paris, 14 novembre 2023, Paris.

Le mardi 14 novembre 2023

de 20h30 à 22h00

.Tout public. payant

Tarifs : de 12€ à 50€

Grâce au mécénat d’Eiffage Construction, au profit de la Fondation Abbé Pierre.

Initiées en 2005 par Pejman Memarzadeh, directeur artistique et musical et Caroline Sénéclauze, directrice associée, Les Saisons de la Solidarité sont des concerts caritatifs reconnus d’intérêt général, donnés à la Salle Gaveau par l’Orchestre de l’Alliance au profit de causes prioritaires essentielles et financés par une ou plusieurs entreprises mécènes. En 18 ans, Les Saisons de la Solidarité ont permis de reverser plus de 1 190 000€ à 43 organisations.

C’est dans le cadre de la 44e édition des Saisons de la Solidarité que l’Orchestre de l’Alliance dirigé par Pejman Memarzadeh présentera un programme haut en couleur, avec la participation d’une jeune voix exceptionnelle, celle de l’envoutante soprano Claire de Monteil.

Une invitation à un voyage en Europe Centrale avec l’un des chefs-d’œuvre orchestraux de Franz Liszt et son poème symphonique « Les Préludes ». Celui-ci sera suivi de l’une des ouvertures les plus inspirées de Richard Wagner : son Prélude de « Tristan et Isolde ». Le voyage se poursuivra en passant des Wesendonck lieder de Wagner, aux plus beaux lieder avec Orchestre de Richard Strauss avant de clore cette soirée exaltante en beauté avec un enchaînement de danses d’inspirations folkloriques, hongroises et tziganes de Zoltán Kodály, les “Danses de Galánta”.

L’intégralité des recettes de billetterie sera reversée à la Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés, grâce au soutien du mécénat d’Eiffage Construction.

Salle Gaveau 45 rue de la Boétie 75008 Paris

@Orchestredelalliance Affiche 44e Saisons de la Solidarité de l’Orchestre de l’Alliance