Ciné-conférence Anselm Kiefer Les 400 Coups – Le Quatre (4) Châtellerault, 16 novembre 2023, Châtellerault.

Ciné-conférence Anselm Kiefer Jeudi 16 novembre, 18h00 Les 400 Coups – Le Quatre (4) Tarifs habituels du cinéma

Le film de Wenders est une expérience cinématographique unique qui éclaire l’oeuvre d’un artiste et révèle son parcours de vie, ses inspirations, son processus créatif, et sa fascination pour le mythe et l’histoire. Le passé et le present s’entrelacent pour brouiller la frontière entre film et peinture, permettant de s’immerger complétement dans le monde de l’un des plus grands artistes contemporains, Anselm Kiefer.

Les 400 Coups – Le Quatre (4) 4 Rue Aimé Rasseteau, 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « cinemales400coups@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0549933777 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cinemales400coups.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T18:00:00+01:00 – 2023-11-16T20:30:00+01:00

arts plastiques EAP