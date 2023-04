Ciné-vélo » Breaking Away » Les 400 Coups – Le Quatre (4) Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Ciné-vélo » Breaking Away » Les 400 Coups – Le Quatre (4), 25 mai 2023, Châtellerault. Ciné-vélo » Breaking Away » Jeudi 25 mai, 20h00 Les 400 Coups – Le Quatre (4) Entrée libre ▸ Breaking away film de 1979 réalisé par Peter Yates

La projection de ce film mettant en scène un adolescent passionné par le cyclisme qui va participer à une course, sera suivi d’un débat autour du vélo bien sûr…

Lieu : Cinéma Les 400 coups à Châtellerault à 20h. Les 400 Coups – Le Quatre (4) 4 Rue Aimé Rasseteau, 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-25T20:00:00+02:00 – 2023-05-25T22:00:00+02:00

