Olivier Broche présente TO BE OR NOT TO BE Les 400 Coups – Le Quatre (4), 26 avril 2023, Châtellerault. Olivier Broche présente TO BE OR NOT TO BE Mercredi 26 avril, 20h30 Les 400 Coups – Le Quatre (4) Plein 7.90€ / Réduit 6.90€ et 5.90€ / Spécial 5.50€ / Adhérent 4.90€ / Jeunesse 4.30€ En péambule à L’Avare, mis en scène par Olivier Lopez et avec Olivier Broche le 27 avril à 20h30 aux 3T de Châtellerault, Olivier Broche, passionné de cinéma, vient présenter un film coup de coeur : To be or not to be réalisé par Ernest Lubitsch en 1947 que le distributeur Carlotta ressort dans une version restaurée le 5 avril 2023 Les 400 Coups – Le Quatre (4) 4 Rue Aimé Rasseteau, 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemales400coups.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0549933777 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

cinéma répertoire

