CLSH 3.20€ / enfant-jeune 4.30€ / adulte 5.50€. Adhérent Hexagone 4€

Ciné-goûter organisé au sein des 27e Rencontres cinématographiques HEXAGONE « Vers d'autres horizons » du 22 au 28 mars 2023
Film (44 min) + goûter offert

Synopsis : Louise, petite française de 9 ans, vient d'emménager avec sa famille à Mexico, mais elle a du mal à s'y faire et trouve un réconfort salvateur auprès de son lézard adoré, Keza. Lorsque celui-ci s'échappe, il entraîne Louise vers d'incroyables aventures à la découverte du Mexique et de ses habitants…

Le film est précédé du court "Lion Bleu" de Zoïa Trofimova : Un paysan solitaire accueille chez lui un chaton en détresse qui devient un jour un grand lion bleu. Mais les villageois ont peur, ils se méfient de cet étranger à l'air effrayant…

