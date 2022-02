LES 400 COUPS / Jeu Médiathèque Jacques-Prévert Les Clayes-sous-Bois Catégories d’évènement: Les Clayes-sous-Bois

Médiathèque Jacques-Prévert, le samedi 26 mars à 16:30

**Pascale Petit**, poète et conceptrice de ce jeu, nous montrera comment jouer. LES 400 COUPS par Pascale Petit, poète. **_Sur une proposition de La Commanderie-Écritures contemporaines_** _Sur réservation_ **Un évènement Printemps des poètes 2022**

Comptons avec les mots ! Les 400 coups : voici un jeu inédit, vif et stimulant où l’on s’amuse à passer d’un mot à l’autre. Médiathèque Jacques-Prévert 3, allée Henri Langlois 78340 Les Clayes-sous-Bois Les Clayes-sous-Bois Yvelines

2022-03-26T16:30:00 2022-03-26T18:00:00

