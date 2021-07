Milly-la-Forêt Halle de Milly la Forêt Essonne, Milly-la-Forêt Les 400 coups de François Truffaut Halle de Milly la Forêt Milly-la-Forêt Catégories d’évènement: Essonne

Halle de Milly la Forêt, le samedi 24 juillet à 22:00

**PROJECTION EN PLEIN AIR** ————————— En lien avec la Maison Cocteau, la Région Île-de-France organise des projections de films en plein air, sous la Halle de Milly-la-Forêt. SYNOPSIS Antoine a une adolescence turbulente. Il ment à ses parents indifférents à son sort, vole, fugue. Son seul réconfort, il fait les quatre cents coups avec son ami René. Un jour, la police s’en mêle. dans le cadre de l’opération mon été ma région Halle de Milly la Forêt Place du marché, 91490 Milly-la-Forêt Milly-la-Forêt Essonne

