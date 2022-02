Les 40 ans du Daviaud ! Écomusée du marais vendéen – le daviaud La Barre-de-Monts Catégories d’évènement: La Barre-de-Monts

Vendée

Les 40 ans du Daviaud !

Écomusée du marais vendéen – le daviaud, le samedi 14 mai à 20:30

En 2022 Le Daviaud célèbre ses 40 ans ! À cette occasion, le musée vous propose une soirée de lancement au programme riche en surprises : présentation de la programmation annuelle, visite de la nouvelle exposition temporaire “Costumes, coutumes”, mise en lumière du site par le collectif Les Oeils et concert du groupe Epsylon pour la sortie de son nouvel album ! Le Daviaud célèbre ses 40 ans en 2022 ! Au programme : exposition temporaire “Costumes, coutumes”, visites, concerts… Une année riche en surprises ! Écomusée du marais vendéen – le daviaud Le Daviaud, 85550 La Barre-de-Monts La Barre-de-Monts Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T23:30:00

