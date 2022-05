Les 40 ans de l’OMCL! Monségur, 27 mai 2022, Monségur.

Les 40 ans de l’OMCL! Foyer Municipal 7 rue porte du Dropt Monségur

2022-05-27 – 2022-05-27 Foyer Municipal 7 rue porte du Dropt

Monségur Gironde

EUR 0 0 L’ OMCL fait son show pour fêter ses 40 printemps!

Deux jours d’animations gratuites entre le cinéma EDEN et le Foyer de Monségur !

Au programme du Vendredi :

19h30- Concert des Classes Jazz du collège Eleanor de Provence

20h30- Ciné-concert “La maison démontable” de Buster Keaton par Jérémy Baysse

21h30- Cisco Herzhaft en concert “Jazz en Balade”

Et le samedi à 19h00, retrouvez la Jam Session spéciale 40 ans et le DJs SET 100% vinyle et 100% feel good par La petite populaire au foyer de Monségur!

Un début de week-end sur les chapeaux de roue pour fêter dignement l’évènement.

Foyer Municipal 7 rue porte du Dropt Monségur

