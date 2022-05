Les 40 ans de l’ESVL, 1982-2022 Géus-d’Arzacq, 28 mai 2022, Géus-d'Arzacq.

2022-05-28 09:30:00 – 2022-05-28 17:00:00

Géus-d’Arzacq Pyrénées-Atlantiques Géus-d’Arzacq

10 10 EUR Dès 9h30 échauffement avec l’accueil café chocolat. Puis place aux nombreuses animations, petits matchs et jeux ! Apéritif et repas le midi pour ensuite laisser place au golf foot et au tennis ballon.

+33 6 75 63 65 98

Golf Omaha Beach

Géus-d’Arzacq

