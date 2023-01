Les 4 voix lisent Olga Tokarczurk Pont-Croix Pont-Croix Catégories d’Évènement: Finistère

Pont-Croix

Les 4 voix lisent Olga Tokarczurk Pont-Croix, 17 mars 2023, Pont-Croix . Les 4 voix lisent Olga Tokarczurk 1 place du 8 mai 1945 Pont-Croix Finistère

2023-03-17 – 2023-03-17 Pont-Croix

Finistère En ce 3ème vendredi du mois, les 4 voix vous lisent des extraits de Les Pérégrins d’Olga Tokarczurk : une multitude de textes courts qui explorent la pulsion de fuite, de nomadisme (intérieur ou dans l’espace du monde) de toutes sortes de personnages et le désir de rencontre d’autres pérégrins… Pont-Croix

dernière mise à jour : 2023-01-04 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Pont-Croix Autres Lieu Pont-Croix Adresse 1 place du 8 mai 1945 Pont-Croix Finistère Ville Pont-Croix lieuville Pont-Croix Departement Finistère

Pont-Croix Pont-Croix Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pont-croix/

Les 4 voix lisent Olga Tokarczurk Pont-Croix 2023-03-17 was last modified: by Les 4 voix lisent Olga Tokarczurk Pont-Croix Pont-Croix 17 mars 2023 1 place du 8 mai 1945 Pont-Croix Finistère finistère pont-croix

Pont-Croix Finistère