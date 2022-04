Les 4 vents La caverne Jazz Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Les 4 vents

La caverne Jazz, le vendredi 22 avril à 20:45

Le vent ne connaît pas les frontières humaines, seulement les reliefs des éléments naturels. Des impressionnistes français aux folk songs, du jazz contemporain à la pop, leurs influences sont au service d’une musique libre, portée par les vents, un souffle unique et singulier. Danser avec le vent, se laisser porter, s’envoler là ou ailleurs, ce travail collectif d’écriture s’inscrit dans une soif de liberté et de spirituel. Un environnement et une esthétique remarqués et remarquables, une atmosphère et une présence qui dressent un territoire sans limite où l’on respire à plein poumons. Christophe Leloil, trompette. Pierre Fenichel, contrebasse. Perrine Mansuy, piano. Fred Pasqua, batterie. TARIF MEMBRE : 10 € Carte annuelle : + 10 € RÉSERVATIONS SMS 07 54 23 05 43

10€

La caverne Jazz 20 bd Fifi Turin 13010 Marseille

2022-04-22T20:45:00 2022-04-22T23:30:00

