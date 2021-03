LES 4 SAISONS…, 2 avril 2021-2 avril 2021, Pornic.

LES 4 SAISONS… 2021-04-02 – 2021-04-18 Salle de la Marine 28 rue de la Marine

Pornic Loire-Atlantique

Angelina :

à travers sa peinture abstraite nous rappelle le jaillissement et les élancements du Printemps.

Pratique durant plusieurs années la photo argentique noire, blanc, couleur puis le passage à la peinture acrylique avec des formes géométriques, abstraites ou semi-abstraites. Utilisation du couteau, des aplats avec comme source d’inspiration la nature, la terre et des grands peintres comme Zao Wou Ki, Nicolas de Staël, Gérard Richter,…

Cat :

avec sa peinture figurative narrative nous entraîne dans ses traversées libres au travers des couleurs de l’été.

Depuis 2013 elle peut exercer sa passion, la peinture à l’huile. Elle a obtenu de nombreux prix comme celui du public avec l’Association Pinceau-Palettes en 2013 et 2014, le prix d’honneur en 2017 des 4Z’A. Elle a expos é dans de nombreux endroits : l’Hôtel de Nantes de la Bernerie, la Galerie Eole à la Pointe St Gildas et bien d’autres.

Caro :

nous raconte avec sa peinture figurative expressionniste la transition chatoyante de l’automne.

Une peinture mêlant couleurs et sentiments, associant diverses techniques et matières, qui puise son inspiration dans l’art figuratif naïf. Caro expose régulièrement ses oeuvres depuis 2011, dans des endroits aux ambiances toutes différentes des unes, des autres, y compris dans sa maison atelier, le long du Canal de Haute Perche à Pornic.

René :

avec ses sculptures déstructurées nous amène à une harmonie et une plénitude semblable au calme de l’hiver. Ancien ébéniste, il s’est naturellement tourné vers la sculpture contemporaine : des formes de l’art ancien, curvilignes, abstraites. Les petits formats sont en terre cuite restés naturels ou émaillés. Les grands formats sont en plâtre, tissu, grillage et souvent laqués.

Exposition de plusieeurs artistes de peintures et sculptures: Caro, Angelina,Bouchard Guilloux,Cat, René Averty.

Sous réserve des mesures gouvernementales.

caropeintre@gmail.com

