LES 4 SAISONS Montpellier, 28 janvier 2023, Montpellier .

LES 4 SAISONS

1076 Rue Jean-François Breton

et autres lieux Montpellier Hérault

2023-01-28 – 2023-02-05

Montpellier

Hérault

Organisé par Montpellier Méditerranée Métropole et articulé autour de 4 rendez-vous annuels (printemps – été – automne – hiver), l’événement « Les 4 saisons de l’Agroécologie et de l’Alimentation durable » réunit, pour sa deuxième édition plus de 20 manifestations sur un territoire allant de la métropole Montpelliéraine au pays Cœur d’Hérault, en passant par le Pays de l’Or et le Grand Pic St Loup.

Cette belle programmation estivale est à l’image de la richesse de l’écosystème particulièrement dynamique qui compose le territoire. Elle contribue à rendre visible les nombreux projets conduits en matière d’agroécologie : visites de fermes, fêtes, ateliers, conférences et débats, découverte de producteurs et vignerons…

Autant de rendez-vous proches de chez vous pour promouvoir l’agroécologie paysanne et les circuits courts, sensibiliser le public aux enjeux de résilience agricole et de sécurité alimentaire, valoriser les agriculteurs de notre territoire ainsi que tous les acteurs engagés pour une alimentation durable.

Découvrez le programme complet sur le site web de l’événement

https://www.entreprendre-montpellier.com/fr/evenements/les-4-saisons-de-lagroecologie-et-de-lalimentation-durable-hiver

Montpellier

