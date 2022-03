Les 4 saisons du champagne : chez les vignerons Leclère Torrens Crouttes-sur-Marne, 10 octobre 2022, Crouttes-sur-Marne.

Les 4 saisons du champagne : chez les vignerons Leclère Torrens Crouttes-sur-Marne

2022-10-10 18:30:00 – 2022-10-14

Crouttes-sur-Marne Aisne Crouttes-sur-Marne

En cette semaine du goût, sur notre terre d’AOC, on propose un atelier initiation à la réalisation de coktails au champagne et au jus de fruits. Nathalie se fera une joie de vous accompagner lors de son atelier ludique et convivial.

+33 7 79 01 20 15

Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne

Crouttes-sur-Marne

dernière mise à jour : 2022-03-26 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne