Plouguerneau Finistère A l’heure où le réchauffement climatique provoque un dérèglement dont on est sans doute loin d’avoir perçu les conséquences, une œuvre comme Les Quatre Saisons de Vivaldi est-elle toujours d’actualité ? C’est sur cette interrogation que ce concert revisitera la partition universellement connue de Vivaldi, revue à l’aune des dérèglements à avenir, et subissant ses aléas. Virginie Raisson introduira le concert en donnant les principaux éléments scientifiques sur lesquels s’est basée la recréation de Jean-Christophe Spinosi des Quatre Saisons.

