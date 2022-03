Les 4 Saisons de Vivaldi, Ave Maria et célèbres Concertos Eglise Saint Germain des Prés Paris Catégories d’évènement: île de France

Les 4 Saisons de Vivaldi, Ave Maria et célèbres Concertos Eglise Saint Germain des Prés, 23 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 26 août 2022

de 20h45 à 22h00

Le samedi 18 juin 2022

de 20h45 à 22h00

Le samedi 23 avril 2022

de 20h45 à 22h15

L’orchestre Hélios vous invite à assister au concert : Les 4 Saisons de Vivaldi, Ave Maria et Célèbres Concertos. Retrouvez la magie de la musique classique à travers ce concert réunissant les œuvres les plus célèbres du répertoire. Les 4 Saisons de Vivaldi, Ave Maria et Célèbres Concertos Orchestre Hélios Les Violons Solo : Glen Rouxel, Nicolas Alvarez, Romuald Grimbert-Barré Programme « Divertimento in D major, K. 136 » de Mozart, «Les Airs Bohémiens » de Sarasate, Les 4 Saisons de Vivaldi « Hiver », « Carmen» de Bizet arrangement Sarasate, « Crisantemi » de Puccini , « Pizzicato Polka » de Strauss, « Clair de Lune » de Debussy, « Chaconne » de Vitali, « Légende » de Wieniawski, « Ave Maria » de Caccini, « Canon » de Pachelbel Hélios Dynamique et éclectique, l’orchestre Hélios s’est imposé depuis sa création en 2014.

Son directeur artistique, Paul Savalle, favorise l’insertion professionnelle des jeunes musiciens par la pratique d’orchestre. Ainsi, de jeunes diplômés se mêlent aux musiciens d’orchestre, aux chefs et aux solistes expérimentés, dans des conditions de travail optimales.

De la musique baroque à la musique contemporaine, les programmes sont variés, le répertoire est à la fois symphonique et choral, l’orchestre s’associant aux chœurs départementaux et régionaux.

Grâce à la collaboration avec différents chefs, les musiciens abordent un répertoire très riche en élargissant leur palette d’interprétation. Ils sont tous issus des grands conservatoires français, certains appartenant à un orchestre national.

Du quatuor à cordes à l’orchestre symphonique, en passant par l’ensemble de cuivres, l’orchestre élargit toujours son audience en modulant sa composition. La formation « cordes » se produit dans les plus prestigieuses églises de Paris, ce qui permet au public de découvrir un patrimoine architectural très riche.

Sa formation à géométrie variable permet à l’orchestre Hélios d’aborder un répertoire très large avec une curiosité passionnée. Eglise Saint Germain des Prés 3 Place Saint-Germain des Prés Paris 75006 Contact : 0681440432 classique.a.tout.prix@gmail.com https://ensemblehelios.fnacspectacles.com/index.do?sort=date_asc&page=1 https://www.facebook.com/orchelios Enfants;Musique

2022-04-23T20:45:00+01:00_2022-04-23T22:15:00+01:00;2022-06-18T20:45:00+01:00_2022-06-18T22:00:00+01:00;2022-08-26T20:45:00+01:00_2022-08-26T22:00:00+01:00

