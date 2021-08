Paris Eglise Saint Germain des Prés île de France, Paris Les 4 Saisons de Vivaldi, Ave Maria et Célèbres Adagios Eglise Saint Germain des Prés Paris Catégories d’évènement: île de France

Les 4 Saisons de Vivaldi, Ave Maria et Célèbres Adagios Eglise Saint Germain des Prés, 10 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 10 septembre 2021

de 20h45 à 22h

Le vendredi 1 octobre 2021

de 20h45 à 22h

Le samedi 6 novembre 2021

de 20h45 à 22h

Les 4 Saisons de Vivaldi, Ave Maria et Célèbres Adagios Orchestre Hélios Violon Solo : Glen Rouxel Programme: Les 4 Saisons de Vivaldi « Été » et « Hiver », « Ouverture » des Noces de Figaro de Mozart, « Méditation de Thaïs » de Massenet, « Aria » de Bach, « Ave Maria » de Schubert, « Vocalise » de Rachmaninov, « Adagio in G Minor » de Albinoni, « Danse Hongroise N°5 » de Brahms, « Andante Cantabile » de Paganini, « Nocturne» de Chopin, « Salut d’Amour » de Elgar, « Czardas » de Monti Concerts -> Classique Eglise Saint Germain des Prés 3 Place Saint-Germain des Prés Paris 75006

4 : Saint-Germain-des-Près (56m) 10 : Mabillon (153m)

Contact :Association Classique à tout prix 0681440432 classique.a.tout.prix@gmail.com http://www.orchestrehelios.com/ https://www.facebook.com/orchelios/ 0681440432 classique.a.tout.prix@gmail.com Concerts -> Classique Ados;Musique;Sport

Date complète :

2021-09-10T20:45:00+02:00_2021-09-10T22:00:00+02:00;2021-10-01T20:45:00+02:00_2021-10-01T22:00:00+02:00;2021-11-06T20:45:00+01:00_2021-11-06T22:00:00+01:00

