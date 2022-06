Les 4 Saisons de Vivaldi, Ave Maria et Célèbres Adagios Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Les 4 Saisons de Vivaldi, Ave Maria et Célèbres Adagios Aix-en-Provence, 29 juillet 2022, Aix-en-Provence. Les 4 Saisons de Vivaldi, Ave Maria et Célèbres Adagios

34 Place Des Martyrs de la Résistance Cathédrale Saint-Sauveur Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Cathédrale Saint-Sauveur 34 Place Des Martyrs de la Résistance

2022-07-29 20:30:00 – 2022-07-29 22:00:00

Cathédrale Saint-Sauveur 34 Place Des Martyrs de la Résistance

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône Les 4 Saisons de Vivaldi, Ave Maria et Célèbres Adagios



Programme : :

Les 4 Saisons de Vivaldi « Été » et « Hiver », « Ouverture » des Noces de Figaro de Mozart, « Méditation de Thaïs » de Massenet, « Aria » de Bach, « Ave Maria » de Schubert, « Vocalise » de Rachmaninov, « Adagio in G Minor » de Albinoni, « Danse Hongroise N°5 » de Brahms, « Andante Cantabile » de Paganini, « Nocturne» de Chopin, « Salut d’Amour » de Elgar, « Czardas » de Monti Les 4 Saisons de Vivaldi, Ave Maria et Célèbres Adagios avec l’Orchestre Hélios et le Violon Solo : Glen Rouxel, à la cathédrale Saint-Sauveur classique.a.tout.prix@gmail.com +33 6 81 44 04 32 http://www.orchestrehelios.com/ Les 4 Saisons de Vivaldi, Ave Maria et Célèbres Adagios



Programme : :

Les 4 Saisons de Vivaldi « Été » et « Hiver », « Ouverture » des Noces de Figaro de Mozart, « Méditation de Thaïs » de Massenet, « Aria » de Bach, « Ave Maria » de Schubert, « Vocalise » de Rachmaninov, « Adagio in G Minor » de Albinoni, « Danse Hongroise N°5 » de Brahms, « Andante Cantabile » de Paganini, « Nocturne» de Chopin, « Salut d’Amour » de Elgar, « Czardas » de Monti Cathédrale Saint-Sauveur 34 Place Des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-06-14 par

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Other Lieu Aix-en-Provence Adresse Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Cathédrale Saint-Sauveur 34 Place Des Martyrs de la Résistance Ville Aix-en-Provence lieuville Cathédrale Saint-Sauveur 34 Place Des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Les 4 Saisons de Vivaldi, Ave Maria et Célèbres Adagios Aix-en-Provence 2022-07-29 was last modified: by Les 4 Saisons de Vivaldi, Ave Maria et Célèbres Adagios Aix-en-Provence Aix-en-Provence 29 juillet 2022 34 Place Des Martyrs de la Résistance Cathédrale Saint-Sauveur Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône