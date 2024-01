LES 4 SAISONS DE L’ÉQUINOXE LE PLUS BEAU JOUR DE MA VIE Salle Equinoxe Savenay, vendredi 9 février 2024.

> 9 février 2024 à 20h30

Comédie d’Alil Vardar (créateur du Clan des divorcés)

Camille et Arnaud filent le parfait amour jusqu’à ce que Arnaud demande Camille en mariage. Jusque là rien de bien anormal sauf qu’évidemment Arnaud veut enfin rencontrer la famille de Camille et là, ça coince… Camille est une enfant de la DASS, née sous X, elle n’a pas de famille et n’a jamais osé le dire à Arnaud craignant sa réaction. Camille doit se trouver une fausse famille… Elle va faire appel à des comédiens « de qualité » et évidemment ça va se corser très vite !

Avec Arthur Loisel, Estelle Breton, Valérie Naouri, Martin Magli.

Tarif 15 € / spectacle

Informations et réservations auprès du Verbe Figuré et la Librairie Apostrophe à Savenay .

Salle Equinoxe 35 rue Saint-Michel

Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire leverbefigure@orange.fr

