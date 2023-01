Les 4 saisons de l’écologie Millau Millau MillauMillau Catégories d’Évènement: Aveyron

Millau Millau

Les 4 saisons de l’écologie Millau Millau, 21 janvier 2023, MillauMillau . Les 4 saisons de l’écologie Communauté de Communes de Millau Grands Causses Millau Aveyron Millau

2023-01-21 – 2023-01-21 Millau

Aveyron Millau Aveyron EUR Communauté de Communes de Millau Grands Causses Salle René Rieux Millau La Cinquième saison de la série hors écran « Les 4 Saisons de l’Ecologie » aura lieu à Millau salle René Rieu, au CREA le 21 janvier 2023 Initié par la Communauté de communes Millau Grands Causses, cet événement se veut à la fois festif et pédagogique pour aborder le large thème de l’écologie et plus spécifiquement cette fois-ci, celui des pratiques autonomes et savoir-faire locaux. AU PROGRAMME Dès 14h : > Ateliers animés par le CPIE : Atelier adulte : Cosmétiques et produits ménagers à fabriquer soi-même. Atelier enfant : Jeux au naturel autour de la sensibilisation sur les pollu- tions domestiques. > Stand démonstratif sur le lombricompostage. > Stand pédagogique de Causses Compost et des jardins partagés. À 16h : > Conférence : Autonomie et permaculture, animée par Charles Pioffet, de l’association « Naturellement Simples », suivie d’échanges avec le pu- blic. > Expositions : « Le sol Milieu Vivant » C.P.I.E / Fredon Occitanie. > Diffusion en continu : « Mobylette Kitchen », web série culinaire réali- sée en Aveyron par le Parc Naturel Régional Grands Causses. À 18h30 : > Spectacle de la Compagnie Éphémère « Au pied de mon arbre ». Sur le thème » pratiques autonomes et savoirs locaux » jj.charles@cc-millaugrandscausses.fr OFFICE DE TOURISME DE MILLAU

Millau Millau

dernière mise à jour : 2023-01-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Millau Millau Autres Lieu Millau Millau Adresse Communauté de Communes de Millau Grands Causses Millau Aveyron Ville MillauMillau lieuville Millau Millau Departement Aveyron

Millau Millau MillauMillau Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/millaumillau/

Les 4 saisons de l’écologie Millau Millau 2023-01-21 was last modified: by Les 4 saisons de l’écologie Millau Millau Millau Millau 21 janvier 2023 Aveyron Communauté de Communes de Millau Grands Causses Millau Aveyron Millau

MillauMillau Aveyron