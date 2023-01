LES 4 SAISONS DE L’AGROÉCOLOGIE ET DE L’ALIMENTATION DURABLE PRÉSENTE BALADE EN TRACATEUR DANS UNE OLIVERAIE AUX PRATIQUES AGROÉCOLOGIQUES Combaillaux Combaillaux Catégories d’Évènement: Combaillaux

Hérault

LES 4 SAISONS DE L'AGROÉCOLOGIE ET DE L'ALIMENTATION DURABLE PRÉSENTE BALADE EN TRACATEUR DANS UNE OLIVERAIE AUX PRATIQUES AGROÉCOLOGIQUES Combaillaux, 3 février 2023, Combaillaux . Mas de Fourques Combaillaux Hérault

2023-02-03

2023-02-03 – 2023-02-03 Combaillaux

Hérault Vendredi 3 février de 14h30 à 16 h, balade en tracteur dans une oliveraie aux pratiques agroécologiques

Adresse: Domaine de l’Oulivie, Mas de Fourques à Combaillaux

Payant: 6€/adulte et 4€/enfant -6-12 ans). Réservation OBLIGATOIRE 04.67.67.07.80 Voyager sur le chemin de l’Or de mon grand-père, de l’origine du Domaine de l’Oulivie jusqu’à nos jours, de la récolte d’olives de table, à celle d’olives à huile… Le public est invité à découvrir, en tracteur le travail des oliverons. La visite sera suivie d’une dégustation. Cette programmation dense est à l’image de la richesse de l’écosystème particulièrement dynamique qui compose le territoire. Elle contribue à rendre visible les nombreux projets conduits en matière d’agroécologie : visites de fermes, fêtes, ateliers, conférences et débats, découverte de producteurs et vignerons… Autant de rendez-vous proches de chez vous pour promouvoir l’agroécologie paysanne et les circuits courts, sensibiliser le public aux enjeux de résilience agricole et de sécurité alimentaire, valoriser les agriculteurs de notre territoire ainsi tous les acteurs engagés pour une alimentation durable. Voyager sur le chemin de l’Or de mon grand-père, de l’origine du Domaine de l’Oulivie jusqu’à nos jours, de la récolte d’olives de table, à celle d’olives à huile… Le public est invité à découvrir, en tracteur le travail des oliverons. La visite sera suivie d’une dégustation. +33 4 67 67 07 80 Combaillaux

