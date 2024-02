Les 4 saisons de l ’ornithologie 100% terrain Saint-Quentin-en-Tourmont, samedi 6 juillet 2024.

Les 4 saisons de l ’ornithologie 100% terrain Saint-Quentin-en-Tourmont Somme

Que vous soyez curieux de nature, néophyte en ornithologie, observateur des oiseaux et de la nature au

quotidien, cette formation visite est ouverte à tous sans pré requis nécessaires. L’observation de terrain de

l’avifaune est basée sur le comportement des espèces (l’éthologie) selon les saisons et les milieux naturels

fréquentés. Des bases techniques et des méthodes personnalisées d’identification vous seront apportées pour

être plus autonome et progresser à votre rythme. La priorité est donnée à l’observation, l’écoute et les échanges

sur le terrain dans une ambiance conviviale. 100% terrain et plaisir des yeux.60 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06 08:30:00

fin : 2024-07-06 12:30:00

Chemin des Garennes

Saint-Quentin-en-Tourmont 80120 Somme Hauts-de-France

L’événement Les 4 saisons de l ’ornithologie 100% terrain Saint-Quentin-en-Tourmont a été mis à jour le 2024-02-13 par SIM Hauts-de-France TERRES ET MERVEILLES