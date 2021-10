Poullaouen Poullaouen Finistère, Poullaouen Les 4 Saisons : animations d’automne Poullaouen Poullaouen Catégories d’évènement: Finistère

Poullaouen Finistère Poullaouen La boutique des 4 Saisons vous propose de nombreuses animations pendant les vacances de la Toussaint : jeux et quizz, jeux-concours sur Facebook… Du 25 au 30 octobre, apportez votre citrouille décorée à la boutique et repartez avec des friandises ! boutique@confiture-4saisons.fr +33 2 98 99 06 60 https://confiture4saisons.bzh/

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Poullaouen Autres Lieu Poullaouen Adresse Z.A. du Vieux Tronc Les 4 Saisons Ville Poullaouen lieuville 48.34779#-3.74262