Les 4 piliers du mouvement de la Transition Paris en Ligne, 16 mars 2021-16 mars 2021, Paris.

Les 4 piliers du mouvement de la Transition

Paris en Ligne, le mardi 16 mars à 20:30

Connaissez-vous véritablement les piliers du Mouvement citoyen mondial de la Transition ?

Ils sont au nombre de 4 :

– La Transition Extérieure : les actes et actions individuels et collectifs

– La Transition Intérieure : prendre soin de la relation que nous avons avec les autres et nous même.

– La REconomie : transformer notre économie pour qu’elle soit au service des hommes et de la nature

– La Municipalité en Transition : une méthode de gestion de la commune plus transparente en concertation avec les citoyens

Venez assister à cette conférence en ligne organisée par « Sucy Environnement Transition » en partenariat avec le réseau Paris Île-de-France pour approfondir votre connaissance de ces piliers et découvrir leur richesse.

Intervenants : Corinne Coughanowr, Claire Zsanna, Annelise Meyer, Jean-Paul Grange

Lien d’inscription (gratuit mais nécessaire pour obtenir le lien d’accès) : [https://transitionparisidf-les4piliers.eventbrite.fr](https://transitionparisidf-les4piliers.eventbrite.fr)

Entrée libre et gratuite sur inscription

Proposé par Transition Paris IDF et Sucy Environnement Transition

Paris en Ligne Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-16T20:30:00 2021-03-16T22:30:00