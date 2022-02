Les 4 Mains exposent à la ferme Cara-Meuh ! Vains, 28 février 2022, Vains.

Les 4 Mains exposent à la ferme Cara-Meuh ! Ferme des Cara-Meuh 11 route de Saint Léonard Vains

2022-02-28 – 2022-03-30 Ferme des Cara-Meuh 11 route de Saint Léonard

Vains Manche

Les 4 Mains, couple d’artistes plasticiens du Sud Manche, réemploient l’affichage urbain dans leurs créations.

Nathalie Thébault, Sébastien Léonard travaillent à quatre mains, perpétuel dialogue entre deux inspirations, deux techniques qui deviennent complémentaires. Un fond, une forme, un sujet, une composition qui se joue d’équilibre entre collages, figuration libre et réalisme.

L’inspiration vient de l’autre et vice-versa pourrait-on dire, perpétuel dialogue entre deux créativités. Elle voyage entre sujets iconiques (musiciens, artistes, créateurs…) et sujets d’actualités (social, politique et culturels…), mais l’ensemble se veut toujours expressif et sensible.

Une composition libre qui mélange affiches arrachées récoltées dans la rue, des matières, des couleurs qui rentrent en résonance avec un portrait variant les techniques et les rendus graphiques par superpositions.

Rencontre avec les artistes : dimanche 27 février, de 16h à 18h (vernissage).

Entrée gratuite 7j/7, de 9h à 19h en semaine – de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30 le week-end.

Les 4 Mains, couple d’artistes plasticiens du Sud Manche, réemploient l’affichage urbain dans leurs créations.

Nathalie Thébault, Sébastien Léonard travaillent à quatre mains, perpétuel dialogue entre deux inspirations, deux techniques qui…

equipe@cara-meuh.com +33 2 33 70 82 40 https://cara-meuh.com/

Les 4 Mains, couple d’artistes plasticiens du Sud Manche, réemploient l’affichage urbain dans leurs créations.

Nathalie Thébault, Sébastien Léonard travaillent à quatre mains, perpétuel dialogue entre deux inspirations, deux techniques qui deviennent complémentaires. Un fond, une forme, un sujet, une composition qui se joue d’équilibre entre collages, figuration libre et réalisme.

L’inspiration vient de l’autre et vice-versa pourrait-on dire, perpétuel dialogue entre deux créativités. Elle voyage entre sujets iconiques (musiciens, artistes, créateurs…) et sujets d’actualités (social, politique et culturels…), mais l’ensemble se veut toujours expressif et sensible.

Une composition libre qui mélange affiches arrachées récoltées dans la rue, des matières, des couleurs qui rentrent en résonance avec un portrait variant les techniques et les rendus graphiques par superpositions.

Rencontre avec les artistes : dimanche 27 février, de 16h à 18h (vernissage).

Entrée gratuite 7j/7, de 9h à 19h en semaine – de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30 le week-end.

Ferme des Cara-Meuh 11 route de Saint Léonard Vains

dernière mise à jour : 2022-01-24 par