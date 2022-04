Les 4 journées de K-DO & K-C Accueil de Loisirs l’Observatoire ACCOORD Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Les 4 journées de K-DO & K-C Accueil de Loisirs l’Observatoire ACCOORD, 23 avril 2022, Nantes. 2022-04-23

Horaire : 17:30 18:30

Gratuit : oui L’entrée est libre, chacun.e est invité.e à faire un don à l’association du montant de son choix via la billetterie en ligne : www.helloasso.com Tout public à partir de 10 ans Pièce courte qui se déroule en 4 journées. K-DO le client & K-C le dealer discutent en ping-pong rapide et se répondent du tac au tac. Chacun s’adapte dans ce monde suspendu. Chacun est bousculé intérieurement. Tout public à partir de 10 ans Accueil de Loisirs l’Observatoire ACCOORD Nantes Nord Nantes 44300 Accueil

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Accueil de Loisirs l'Observatoire ACCOORD Adresse 4B Boulevard des Tribunes Ville Nantes Age maximum Tout public à partir de 10 ans lieuville Accueil de Loisirs l'Observatoire ACCOORD Nantes Departement Loire-Atlantique

Accueil de Loisirs l'Observatoire ACCOORD Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Les 4 journées de K-DO & K-C Accueil de Loisirs l’Observatoire ACCOORD 2022-04-23 was last modified: by Les 4 journées de K-DO & K-C Accueil de Loisirs l’Observatoire ACCOORD Accueil de Loisirs l'Observatoire ACCOORD 23 avril 2022 Accueil de Loisirs l'Observatoire ACCOORD Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique