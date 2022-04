LES 4 HEURES DE SAINT-GILDAS Préfailles Préfailles Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Préfailles

LES 4 HEURES DE SAINT-GILDAS Préfailles, 20 août 2022, Préfailles. LES 4 HEURES DE SAINT-GILDAS Pointe Saint-Gildas Centre Nautique Préfailles

2022-08-20 – 2022-08-20 Pointe Saint-Gildas Centre Nautique

Préfailles Loire-Atlantique Il s’agit d’une régate ouverte à tous en dériveurs et catamarans.

Pour participer, il faut être en possession d’une licence FFVoile (nous pouvons en délivrer des temporaire au prix de 15.50€).

S’acquitter des droit de participation de 10€.

Le café/briefing est à 10h.

Inscription auprès de l’école de voile de Préfailles. Régate de voile “Les 4 heures de Saint-Gildas”, proposé par l’École de Voile. +33 6 87 10 99 36 Il s’agit d’une régate ouverte à tous en dériveurs et catamarans.

Pour participer, il faut être en possession d’une licence FFVoile (nous pouvons en délivrer des temporaire au prix de 15.50€).

S’acquitter des droit de participation de 10€.

Le café/briefing est à 10h.

Inscription auprès de l’école de voile de Préfailles. Pointe Saint-Gildas Centre Nautique Préfailles

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Préfailles Autres Lieu Préfailles Adresse Pointe Saint-Gildas Centre Nautique Ville Préfailles lieuville Pointe Saint-Gildas Centre Nautique Préfailles Departement Loire-Atlantique

Préfailles Préfailles Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/prefailles/

LES 4 HEURES DE SAINT-GILDAS Préfailles 2022-08-20 was last modified: by LES 4 HEURES DE SAINT-GILDAS Préfailles Préfailles 20 août 2022 Loire-Atlantique Préfailles

Préfailles Loire-Atlantique