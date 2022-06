Les 4 heures de marche de La Mailleraye Arelaune-en-Seine Arelaune-en-Seine Catégories d’évènement: Arelaune-en-Seine

Seine-Maritime

Les 4 heures de marche de La Mailleraye Arelaune-en-Seine, 23 juillet 2022, Arelaune-en-Seine. Les 4 heures de marche de La Mailleraye

La Mailleraye-sur-Seine Quai de Seine Arelaune-en-Seine Seine-Maritime Quai de Seine La Mailleraye-sur-Seine

2022-07-23 14:00:00 14:00:00 – 2022-07-23 18:00:00 18:00:00

Quai de Seine La Mailleraye-sur-Seine

Arelaune-en-Seine

Seine-Maritime RDV le samedi 23 juillet à 14h sur le quai de Seine à la Mailleraye-sur-Seine pour 2 parcours de marche :

4 heures ou 10km

+33 6 24 08 75 39

4 heures ou 10km

Sur inscription Quai de Seine La Mailleraye-sur-Seine Arelaune-en-Seine

Détails Catégories d’évènement: Arelaune-en-Seine, Seine-Maritime Autres Lieu Arelaune-en-Seine Adresse Arelaune-en-Seine Seine-Maritime Quai de Seine La Mailleraye-sur-Seine Ville Arelaune-en-Seine lieuville Quai de Seine La Mailleraye-sur-Seine Arelaune-en-Seine Departement Seine-Maritime

