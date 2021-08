Persac Château de la Mothe 86320 Persac Persac, Vienne LES 4 ELLES Concert gratuit Château de la Mothe 86320 Persac Persac Catégories d’évènement: Persac

Vienne

LES 4 ELLES Concert gratuit Château de la Mothe 86320 Persac, 15 août 2021, Persac. LES 4 ELLES Concert gratuit

Château de la Mothe 86320 Persac, le dimanche 15 août à 17:00

D’origine havraises Elles chantent à 4 voix, depuis plus de 20 ans, des chansons d’ici et d’ailleurs , d’hier et d’aujourdhui

entrée libre

Chansons polyglottes à 4 voix féminines Château de la Mothe 86320 Persac rue de la Mothe 86320 persac Persac Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-15T17:00:00 2021-08-15T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Persac, Vienne Autres Lieu Château de la Mothe 86320 Persac Adresse rue de la Mothe 86320 persac Ville Persac lieuville Château de la Mothe 86320 Persac Persac