"Les 4 Chemins" Châtellerault, 4 décembre 2021

du samedi 4 décembre au dimanche 5 décembre à Châtellerault

Dans un parcours éclectique et original qui mêle dessin, peinture, sculpture, photographie et gravure, une vingtaine d’artistes de l’association REGARDS et leurs invités vous proposent, en leur présence, un moment de rencontre et d’échange privilégiés.

Entrée libre

Portes ouvertes des ateliers d’artistes de l’association Regards dans CHATELLERAULT et le GRAND CHATELLERAULT

Châtellerault Rue du nouveau Brunswick Vienne



2021-12-04T11:00:00 2021-12-04T18:00:00;2021-12-05T11:00:00 2021-12-05T18:00:00