Le Stadium, le vendredi 25 juin à 18:00

Dès 18h00, une séance de cross training sur mesure préparée par notre coach sportif Thomas Larchaud, sous forme d’atelier. À partir de 19h00, apéritif convivial sous forme d’auberge espagnol. On vous attend pour une séance placée sous le signe de la bonne humeur !

Après un an sans, le Fit revient pour fêter ses 4 ans.

2021-06-25T18:00:00 2021-06-25T22:59:00

