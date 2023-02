Les 39èmes Journées Gourmandes de Marsannay Espace du Rocher Marsannay-la-Côte Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Côte-dOr 3 3 EUR Organisées par l’association Marsannay Initiatives. Ce rendez-vous, incontournable pour les gourmets, réunira 45 exposants proposant mets et vins à déguster sur place ou à emporter. Cuisses de grenouilles, escargots, huîtres, Persillé de Marsannay, moules frites et de nombreuses autres spécialités…accompagnés de vins d’ici et d’ailleurs. Démonstrations culinaires. Concours de dessins. Ambiance musicale et diverses animations et jeux tout au long du week-end. Une navette gratuite est à disposition des visiteurs, en continu, depuis le parking de Cora. marsannay-initiatives@orange.fr https://www.ville-marsannay-la-cote.fr/marsannay-initiatives Espace du Rocher 3, rue du Rocher Marsannay-la-Côte

