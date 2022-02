Les 36es Journées du Cinéma Italien Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Les 36es Journées du Cinéma Italien Nice, 12 mars 2022, Nice. Les 36es Journées du Cinéma Italien Espace Magnan 31 rue Louis de Coppet Nice

2022-03-12 – 2022-03-26 Espace Magnan 31 rue Louis de Coppet

Nice Alpes-Maritimes EUR 7 7 Un événement sur 15 jours en immersion totale dans la culture italienne, aux côtés de réalisateurs émergents ou chevronnés, avec les éclairages bienvenus d’associations partenaires ! communication@espacemagnan.com +33 4 93 86 28 75 http://www.espacemagnan.com/ Espace Magnan 31 rue Louis de Coppet Nice

dernière mise à jour : 2022-02-17 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Nice Adresse Espace Magnan 31 rue Louis de Coppet Ville Nice lieuville Espace Magnan 31 rue Louis de Coppet Nice Departement Alpes-Maritimes

Nice Nice Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nice/

Les 36es Journées du Cinéma Italien Nice 2022-03-12 was last modified: by Les 36es Journées du Cinéma Italien Nice Nice 12 mars 2022 Alpes-Maritimes Nice

Nice Alpes-Maritimes