Les 32èmes Foulées de Bussière-Poitevine Val-d’Oire-et-Gartempe, dimanche 24 mars 2024.

Les 32èmes Foulées de Bussière-Poitevine Val-d’Oire-et-Gartempe Haute-Vienne

Adeptes de course à pied, venez participer à cette course sur les routes et chemins de campagne autour de Bussière-Poitevine.

Au programme 3 courses enfants 750m, 1500m et 3000m à 15h30.

2 courses adultes 10 et 20 km à 9h30.

1 randonnée pédestre de 10 km environ à 9h30.

A 12h30 vin d’honneur et repas.

Un voyage + séjour + dossard pour un marathon européen à gagner par tirage au sort.

Pensez à vous inscrire en ligne ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 07:00:00

fin : 2024-03-24 17:00:00

Avenue de la Libération

Val-d’Oire-et-Gartempe 87320 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine jean-paul.cauzzi@wanadoo.fr

L’événement Les 32èmes Foulées de Bussière-Poitevine Val-d’Oire-et-Gartempe a été mis à jour le 2024-02-15 par OT Pays du Haut Limousin