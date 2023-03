Les 31èmes Foulées de Bussière-Poitevine Val-d'Oire-et-GartempeVal-d'Oire-et-Gartempe Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Haute-Vienne Avenue de la Libération Val-d’Oire-et-Gartempe Haute-Vienne Val-d’Oire-et-Gartempe RDV à partir de 7h. Tarifs : 7€ pour les courses adultes, 3€ pour la randonnée pédestre, gratuit pour les courses enfants. Enfants : gratuit. Sur inscription.

A.S. Bussière à pied :ASBP Bussière-Poitevine – M CAUZZI Jean Paul – Le Bouijoux – Saint Barbant – 87330 VAL D’OIRE ET GARTEMPE / runchrono.fr / 06 82 20 81 51 / 05 55 68 41 87. Courses pédestres. Parcours sur les routes et chemins de campagne autour de Bussière-Poitevine.

3 courses enfants : 750m, 1500m et 3000m à 15h30.

2 courses adultes : 10 et 20 km à 9h30.

1 randonnée pédestre de 10 km environ à 9h30.

A 12h30 : vin d’honneur et repas.

Un voyage + séjour + dossard à gagner pour un marathon européen. Avenue de la Libération Val-d’Oire-et-Gartempe Val-d’Oire-et-Gartempe

