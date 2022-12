Les 31ème foulées vertes de Lalo Saint-Laurent-de-Lévézou Lanuéjouls, 4 juin 2023, Saint-Laurent-de-LévézouLanuéjouls .

Saint-Laurent-de-Lévézou Aveyron Lanuéjouls

2023-06-04 – 2023-06-04

EUR Course enfants, randonnée pédestre, 6 et 12 km route et course nature de 18km

10h30 : 6 et 12 km route (en solo ou relais de 2)

9h30 : randonnée de 12 km

10h : course enfants

Un groupe de coureurs du dimanche a créé les foulées vertes voici près de trente cinq ans. Depuis, l’association organise une course pédestre chaque premier dimanche de juin. Ces courses permettent de venir en aide à la ferme de Guié au Burkina Faso.

