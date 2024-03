LES 300 ANS DE LA PASSION SELON SAINT JEAN Église Saint-Roch Paris, vendredi 22 mars 2024.

LES 300 ANS DE LA PASSION SELON SAINT JEAN Cappella Amsterdam,

Orchestre du XVIIIe siècle,

Daniel Reuss, direction Vendredi 22 mars, 20h30 Église Saint-Roch Tarifs :

Première : 65.00 € placement numéroté

Deuxième: 40.00 € placement numéroté

Troisième: 25.00 € placement libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T20:30:00+01:00 – 2024-03-22T23:00:00+01:00

Fin : 2024-03-22T20:30:00+01:00 – 2024-03-22T23:00:00+01:00

Thomas Walker, évangeliste

Peter Harvey, Jésus

Berit Norbakken, soprano

Cecelia Hall, alto

Tigran Matinyan, ténor

James Newby, basse

Johann Sebastian Bach

Passion selon Saint Jean BWV 245

Créée le 7 avril 1724 à l’Église Saint-Thomas, la Passion selon Saint Jean est la première des passions que Bach compose pour Leipzig. C’est celle qui offre le dramatisme le plus condensé, l’humanité la plus prononcée. Ce drame musical – car il s’agit bien de théâtre – brille d’une haute spiritualité portée par les deux personnages principaux (l’Évangéliste, témoin bouleversant et bouleversé du Chemin de Croix, et Jésus lui-même), mais aussi par un chœur sans égal dans toute l’histoire de la musique, tour à tour assemblée des fidèles et foule déchaînée. Dans les airs, le Kantor fait montre de cet instinct mélodique et émotionnel qui, des siècles plus tard, laisse les mélomanes émus aux larmes.

S’appuyant sur les couleurs somptueuses de l’Orchestre du XVIIIe Siècle et la plénitude vocale de la Cappella Amsterdam, épaulé par une équipe de chanteurs exceptionnels, Daniel Reuss imprime une urgence haletante à cette passion qu’il défend depuis tant d’années.

Église Saint-Roch 296 Rue Saint Honoré, 75001 Paris Paris 75001 Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.philippemaillardproductions.fr/page-33/concert-122/cappella-amsterdamorchestre-du-xviiie-siecledaniel-reuss-direction.html »}]