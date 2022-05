LES 30 ANS DU LAUNAGUET RUGBY LOISIR Launaguet Launaguet Catégorie d’évènement: Launaguet

Launaguet, le samedi 11 juin à 15:00

Pour fêter ses 30 ans d’existence, le Launaguet rugby loisir organise une grande fête au stade municipal le samedi 11 juin. ![](https://www.mairie-launaguet.fr/wp-content/uploads/2022/04/1647770147.png) Au programme: un tournoi de rugby dans l’après-midi avec des équipes amies, apéro animé par une bandas, repas barbecue servi par un traiteur et animation DJ. Tous les joueurs d’hier et d’aujourd’hui sont invités! [Infos et réservations ici](https://launaguet-rugby-loisir.jimdofree.com/les-30-ans-du-lrl/) Rendez-vous le samedi 11 juin au stade municipal. Launaguet Launaguet Launaguet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-11T15:00:00 2022-06-11T17:00:00

