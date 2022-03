Les 30 ans d’ISADORA ALLÉGORA SALLE DE SPECTACLE Auterive Catégories d’évènement: Auterive

Haute-Garonne

Les 30 ans d’ISADORA ALLÉGORA SALLE DE SPECTACLE, 10 avril 2022, Auterive. Les 30 ans d’ISADORA

le dimanche 10 avril à ALLÉGORA SALLE DE SPECTACLE

2 spectacles à Allégora pour fêter les 30 ans d'[Isadora](https://isadora.fr/). Ces 2 spectacles identiques permettront aux Auterivains de découvrir gratuitement 2 Compagnies : * “[Les Gens Charles](https://lesgenscharles.com/)” et * “[Le Cercles des Danseurs Disparus](https://www.cercledesdanseursdisparus.com/)”. Trois professeurs assureront la première partie.

Gratuit sur réservation

Spectacle de danse. ALLÉGORA SALLE DE SPECTACLE 57 rue gambetta 31190 Auterive Auterive Les Escloupies d.en Haut Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-10T15:00:00 2022-04-10T17:00:00;2022-04-10T18:00:00 2022-04-10T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Auterive, Haute-Garonne Autres Lieu ALLÉGORA SALLE DE SPECTACLE Adresse 57 rue gambetta 31190 Auterive Ville Auterive lieuville ALLÉGORA SALLE DE SPECTACLE Auterive Departement Haute-Garonne

ALLÉGORA SALLE DE SPECTACLE Auterive Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auterive/

Les 30 ans d’ISADORA ALLÉGORA SALLE DE SPECTACLE 2022-04-10 was last modified: by Les 30 ans d’ISADORA ALLÉGORA SALLE DE SPECTACLE ALLÉGORA SALLE DE SPECTACLE 10 avril 2022 Allégora salle de spectacle Auterive Auterive

Auterive Haute-Garonne