Les 30 ans des Journées de la Préhistoire Quinson, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Quinson. Les 30 ans des Journées de la Préhistoire 2021-07-24 14:00:00 – 2021-07-24 18:00:00 Route de Montmeyan Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon

Quinson Alpes de Haute-Provence Quinson Les 24 et 25 juillet 2021, un week-end de manifestations gratuites sur la thématique de l’archéologie vous est proposé au Musée de Préhistoire des gorges du Verdon à Quinson. contact@museeprehistoire.com +33 4 92 74 09 59 http://www.museeprehistoire.com/accueil.html dernière mise à jour : 2021-07-01 par Département des Alpes-de-Haute-Provence

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Quinson Étiquettes évènement : Autres Lieu Quinson Adresse Route de Montmeyan Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Ville Quinson lieuville 43.69974#6.03712

